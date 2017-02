sixx 09:30 bis 10:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Veteranen USA 2007 16:9 HDTV Merken Melinda spürt, dass mit dem Irak-Heimkehrer Matt, der als Held gefeiert wird, etwas nicht in Ordnung ist. Er kann sich nicht über seine Rückkehr freuen, weil er nicht weiß, ob er möglicherweise Schuld am Tod einiger Kameraden ist. Matt erinnert sich nicht mehr an einen bestimmten Einsatz, bei dem mehrere Soldaten ums Leben kamen, doch es existiert ein Video, auf dem ein Streit festgehalten ist, den er mit seinen Männern kurz vor der tödlichen Explosion hatte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Camryn Manheim (Delia Banks) Jay Mohr (Professor Rick Payne) Matthew Marsden (Matt Murphy) Kate Levering (Gina Prince) Michael DeLorenzo (Richard Sanchez) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Karl Schaefer, Breen Frazier Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 263 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 119 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 63 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 53 Min.