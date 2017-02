SAT.1 Gold 12:05 bis 12:50 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Folge: 168 Letztes Hindernis D 1999 16:9 Merken Springreiterin Sibylle Grohnsen ist aussichtsreiche Kandidatin für den Landesmeistertitel. Doch kurz vor dem Turnier dreht ihr Pferd Ajax plötzlich durch - Sibylles Meisterträume enden im Luisenkrankenhaus. Die Reiterin zerbricht sich den Kopf, warum das Pferd so ausgerastet ist. Hat ihr Vater, der das Tier gegen ihren Willen verkaufen will, seine Finger im Spiel? Oder wollte sich Sibylles schärfste Konkurrentin Miriam einen Vorteil verschaffen, indem sie Ajax manipulierte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Manfred Mosblech, Christa Mühl Drehbuch: Friedemann Schreiter Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer