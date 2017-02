SAT.1 Gold 10:30 bis 11:20 Familiensaga Falcon Crest Folge: 198 Das lange Warten USA 1989 Merken Richard will sich unbedingt wieder mit Maggie gut stellen, doch sie denkt gar nicht daran. Stattdessen schreibt sie einen vernichtenden Artikel über Richard. Daraufhin will er das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Ben und Gabriel haben einen schweren Autounfall. Das Schicksal der beiden schweißt die Familien Agretti und Ortega zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Jamie Rose (Victoria Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Joe Coppoletta Drehbuch: Linda Elstad Kamera: Robert F. Sparks Musik: Angela Morley Altersempfehlung: ab 6