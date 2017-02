SAT.1 Gold 08:50 bis 09:40 Abenteuerserie Daktari Adam und Taka suchen ein Zuhause USA 1968 Merken Der kleine Adam, ein Freund von Jenny, ist wie sie ein Waisenkind und lebt in einem Missionsheim. Eines Tages reißt er aus, denn er wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Familie zu finden. Jenny will ihm helfen, bei dem Eingeborenen-Paar Mkono und Mwana ein neues Zuhause zu finden. Unterdessen ist man auf der Missionsstation in großer Sorge um den Kleinen. Doch Marsh spricht mit der Heimleiterin Miss Pearce, und dank seiner Intervention kommt alles zu einem guten Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Erin Moran (Jenny) Pepe Brown (Adam) Louis Gossett jr. (Mkono) Maidie Norman (Mwana) Hedley Mattingly (District Officer Hedley) Originaltitel: Daktari Regie: Paul Landres Drehbuch: Malvin Wald, Ted Herbert Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12