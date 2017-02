SAT.1 Gold 09:20 bis 10:10 Familiensaga Falcon Crest Erste Ernte USA 1981 Merken Die Giobertis müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen: Sie sind völlig überschuldet. Chase bekommt in dieser misslichen Lage ein verlockendes Angebot von einem Weinkellereibesitzer. Er will ihm die Weinernte abkaufen und die Schulden vorerst begleichen. Angela wird hellhörig und mischt sich auf ihre Art ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Foxworth (Chase Gioberti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Jamie Rose (Vickie) Jane Wyman (Angela) Abby Dalton (Julia) Lorenzo Lamas (Lance) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Jack Bender Drehbuch: Earl Hamner jr., Ernie Wallengren Kamera: Robert Caramico Musik: Peter T. Myers