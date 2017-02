SAT.1 Gold 09:20 bis 10:10 Familiensaga Falcon Crest Das Haus der Väter USA 1981 Merken Der Gioberti-Clan hat sich in mühsamer Arbeit ein Weinimperium im Tuscany Valley aufgebaut. Nach dem Tod des Patriarchen Joseph Gioberti lenkt seine Tochter Angela die Geschäfte. Die knallharte Geschäftsfrau hat ihre Augen und Ohren jedoch auch in den privaten Angelegenheiten ihrer großen Familie und sorgt dafür, dass niemand an ihrem Stuhl sägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Jamie Rose (Victorio Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Abby Dalton (Julia Cumson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Michael Preece Drehbuch: Earl Hamner jr., Robert McCullough Kamera: Robert Caramico Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

