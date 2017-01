VOX 20:15 bis 22:15 Reportage Goodbye Deutschland! Viva Mallorca! Jens & Dani / Christian Recke / Jennifer Matthias / Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein D Stereo 16:9 HDTV Merken Jens & Dani: Seit über einer Woche kämpft Jens im australischen Dschungel um die Krone. Seiner Daniela bleibt auf Mallorca nur die Zuschauerrolle. Der Hype um "Mallorca-Jens" wird größer. Und mit ihm der öffentliche Druck auf Daniela. Wenn es Jens schlecht geht, wenn er seinen Suizidversuch beichtet oder erzählt, dass er und Dani eigentlich Drillinge bekommen sollte, hat das Auswirkungen bis auf die Insel. Schon lange vor seinem Einzug ins Dschungelcamp hatte Jens Angst, in Australien vielleicht irgendwann an seine Grenzen zu stoßen und mit den anderen Campbewohnern aneinander zu geraten. Der Auswanderer hat deshalb einen Mental-Coach aufgesucht. Der kommt schnell zu einem Urteil: Jens ist aggressiv. Und seine Aggressionen müssen raus. Besser auf Mallorca als später im Dschungel. Christian Recke: Mallorca - eine Insel, die viele einfach nicht los lässt. Der Hamburger Christian Recke will knapp zwei Jahre nach seinem ersten, gescheiterten Versuch noch einmal sein Glück versuchen und auf Mallorca Bootspartys veranstalten. Yacht mieten, DJ anheuern, Urlauber bespaßen. Das ist das Konzept. Allerdings hat Recke als gelernter Stahlbetonbauer nur wenig Erfahrung in der Eventbranche. 2014 versuchte der Hamburger mit seiner damaligen Freundin Phyllis schon einmal, auf Mallorca Fuß zu fassen. Das Paar eröffnete eine Fashionbar, wollte Cocktails und Klamotten verkaufen. Doch nach einem halben Jahr zogen Phyllis und Recke die Reißleine. Zurück in Deutschland ging dann auch ihre Beziehung in die Brüche. Phyllis lebt mittlerweile in der norddeutschen Kleinstadt Schleswig. Und auch sie hat große Neuigkeiten zu verkünden: Phyllis hat einen neuen Freund. Sie ist schwanger. Und: auch sie will wieder auswandern. In die Türkei. Jennifer Matthias: Mallorca-Auswanderin Jennifer Matthias hat mit ihren Schäfchen-Shirts und dem Schriftzug "Jenny Deluxe" eine eigene Marke geschaffen. Bisher hat Jenny fertige T-Shirts bestellt und dann veredeln lassen. Für die neue Urlaubersaison auf der Insel soll ein langgehegter Traum wahr werden. Jenny hat einen Termin bei einem Designer und will T-Shirts nach ihren eigenen Schnittentwürfen schneidern lassen. Parallel zum Job muss Jenny ihr Verhältnis zu Jens klären, dem Vater ihres Sohnes Leon. Jenny will ihrem Ex den Sohn nicht vorenthalten, doch seit Jens einen Lauf als Entertainer hat, sind vor allem seine Wochenenden verplant. Er will Leon deshalb unter der Woche sehen, aber nur dann, wenn er selbst Zeit hat. Auf Zuruf. Jenny dagegen verlangt Struktur. Und dann wäre da ja auch noch die Unterhaltsfrage zu klären ... Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein: In der Villa Colani von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und seiner Ehefrau Andrea wird heute ein neuer Bewohner erwartet. Denn Heinz hat sich verliebt. Im Internet. In eine Bengalkatze namens 'Mr. Monk'. Die sündhaft teure Rassekatze wird dem Fürsten mit großer Entourage von Deutschland bis auf die Insel geliefert. Kaum dort angekommen, gibt's allerdings großen Katzenjammer. Denn Fürstin Andrea hat ein paar Wochen zuvor ein Kätzchen aus dem Tierheim in die Villa Colani geholt. Und die kleine "Siri" ist über den Einzug von "Mr. Monk" wenig erfreut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!