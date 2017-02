TF1 01:15 bis 02:05 Sonstiges New York police judiciaire Un bon départ USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Au cours d'une ronde de routine dans un parc, la police découvre le corps d'une femme sur un banc situé dans une allée isolée. La défunte est rapidement identifiée : il s'agit de Debra Landon, la directrice des admissions d'un des lycées les plus élitistes de la ville. Pour tous, le meurtre de cette femme respectable est un choc. Qui aurait pu vouloir lui nuire - S'agirait-il de la vengeance d'un élève débouté par ses services - Une enquête délicate commence... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) S. Epatha Merkerson (Anita Van Buren) Jesse L. Martin (Eddie Green) Milena Govich (Nina Cassady) Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Elisabeth Röhm (Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Originaltitel: Law & Order Regie: David Platt Drehbuch: Eric Ovemyer, Roz Weinman, Eric Overmyer, Dick Wolf