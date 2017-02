TF1 23:00 bis 01:15 Sonstiges Mission : Impossible 3 USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken L'ancien agent secret Ethan Hunt mène désormais une vie paisible aux côtés de sa fiancée Julia. Ne souhaitant plus vivre dans le danger permanent, il se contente d'un travail de formateur pour les futurs agents du gouvernement américain. Malgré cette nouvelle vie qu'il apprécie, Hunt est forcé de reprendre du service. Une de ses anciennes élèves, Lindsey Farris, a été la victime d'un trafiquant d'armes nommé Owen Davian. Sans rien dire à Julia, il accepte de prendre en chasse Davian et constitue une équipe d'agents aguerris. Peu à peu, Hunt comprend que ce trafiquant sans scrupules dispose d'appuis extrêmement puissants dans les hautes sphères du pouvoir. Le contrer ne sera pas une mince affaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Ethan Hunt) Philip Seymour Hoffman (Owen Davian) Ving Rhames (Luther Stickell) Michelle Monaghan (Julia Meade) Laurence Fishburne (Theodore Brassel) Jonathan Rhys Meyers (Declan) Maggie Q (Zhen) Originaltitel: Mission : Impossible III Regie: JJ Abrams Drehbuch: Alex Kurtzman, Roberto Orci, JJ Abrams, Bruce Geller Kamera: Daniel Mindel Musik: Michael Giacchino