TF1 20:55 bis 23:00 SciFi-Film La planète des singes : les origines USA 2011 Pierre Boulle Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Confinés dans leur laboratoire, des scientifiques mettent au point un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer. César, un tout jeune chimpanzé, né d'une mère qui a servi de cobaye et qui a été tuée en raison d'un accès de violence, montre des capacités intellectuelles décuplées. Mieux, il est capable d'éprouver de l'empathie et connaît le sentiment de justice. Or, l'attitude des savants le laisse perplexe, puis le révolte. Convaincu d'avoir été trahi par le genre humain, César décide de réveiller les consciences de ses congénères. Il veut fomenter une révolution qui vengera les animaux des bassesses humaines. Une guerre d'un nouveau type se prépare... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Serkis (Caesar) James Franco (Will Rodman) Freida Pinto (Caroline Aranha) Originaltitel: Rise of the Planet of the Apes Regie: Rupert Wyatt Altersempfehlung: ab 12