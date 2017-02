TF1 23:25 bis 00:35 Sonstiges La story "Danse avec les stars" 6 saisons inoubliables F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Les onze stars engagées dans la nouvelle aventure de "Danse avec les stars" viennent de fouler le parquet pour la première fois ce soir. Les onze nouvelles personnalités sont prêtes à se dépasser pour être à la hauteur des candidats des saisons précédentes. Olivier Minne, Valérie Damidot et tous les artistes de ce nouveau casting (Artus, Valérie Damidot, Karine Ferri, Kamel le Magicien, Julien Lepers, Camille Lou, Laurent Maistret, Olivier Minne, Florent Mothe, Caroline Receveur et Sylvie Tellier) invitent les téléspectateurs à partager avec eux leur tableau d'honneur de leurs prestations préférées des saisons précédentes. L'occasion de retrouver les artistes des six autres saisons, mais aussi les souvenirs marquants des juges, des danseurs et des animateurs de l'émission. In Google-Kalender eintragen