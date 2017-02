Spiegel Geschichte 05:35 bis 06:00 Dokumentation Crime Town USA - Verbrechen im Hinterland USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 18: Ein Mann durchwühlt Müll und findet eine in einen Teppich eingerollte Leiche. Es ist das brutale Ende des traurigen Lebens einer vierfachen Mutter, die drogenabhängig und obdachlos war. Die Polizei in Greensboro verfolgt eine enttäuschende Spur nach der nächsten, bis Jahre später die moderne Forensik den Mörder überführen kann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Crime Town USA