Spiegel Geschichte 06:30 bis 07:15 Dokumentation Faszination Orient - Das Leben des Max von Oppenheim D 2011 Stereo 16:9 Merken Sein Name war längst vergessen, sein Lebenswerk im 2. Weltkrieg untergegangen: Max von Oppenheim - Forscher, Archäologe, Diplomat. Nach der deutschen Wiedervereinigung tauchte jedoch sein Schatz aus dem Dunkel der Geschichte wieder auf - zertrümmert und geborsten in über 25.000 Einzelteile, von der Welt vergessen in den Kellern des Pergamonmuseums in Ostberlin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Faszination Orient - Das Leben des Max von Oppenheim Altersempfehlung: ab 12

