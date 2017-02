ORF 3 10:00 bis 12:00 Drama Der Atem des Himmels A 2010 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche Sänger, Autor und Regisseur Reinhold Bilgeri hat seinen gleichnamigen Bestseller vor großartiger Vorarlberger Kulisse eindrucksvoll verfilmt. Die mitreißende Liebesgeschichte seiner Mutter, dargestellt von Ehefrau Beatrix, wird dabei von der tragischen Lawinenkatatstrophe am 10. Jänner des Jahres 1954 überschattet. Nach dem Tod ihres Vaters verlässt die 41-jährige Erna von Gaderthurn im Frühling 1953 das Südtiroler Schloss ihrer Familie. Sie zieht nach Blons in Vorarlberg, wo sie die Stelle als Lehrerin übernimmt. In der kleinen Berggemeinde sorgt die feine Dame bereits bei ihrer Ankunft für Aufsehen. Auch Baron von Kessel ist von ihr angetan. Erna fühlt sich aber mehr zu ihrem Kollegen Eugenio hingezogen, der mit von Kessel in Konflikt gerät. Der Baron unterlässt auf seinen Ländereien die Errichtung von Lawinenzäunen. Mit: Beatrice Bilgeri (Erna von Gaderthurn), Jaron Löwenberg (Eugenio Casagrande), Gerd Böckmann (Baron von Kessel), Eisi Gulp (Postbote Dünser), Ernst Konarek (Bürgermeister), Krista Stadler (Ernas Mutter), Julia Gschnitzer (Mutter des Barons), Laura Bilgeri (Pia), Eric Judor (Maurice), Erwin Leder (Ernas Vater), Michael Joachim Heiss (Werner Metzler), Marianne Pardeller (Mutter Casagrande) , In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beatrix Bilgeri (Erna von Gaderthurn) Jaron Löwenberg (Eugenio Casagrande) Gerd Böckmann (Baron von Kessel) Ernst Konarek (Bürgermeister) Krista Stadler (Ernas Mutter) Julia Gschnitzer (Mutter des Barons) Laura Bilgeri (Pia) Originaltitel: Der Atem des Himmels Regie: Reinhold Bilgeri Drehbuch: Reinhold Bilgeri Kamera: Tomas Erhart Musik: Raimund Hepp Altersempfehlung: ab 12