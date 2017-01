History 02:10 bis 03:45 Dokumentation Trump: Path to the White House USA 2016 Stereo 16:9 Merken Donald John Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Dokumentation wirft einen Blick auf die Vergangenheit des Immobilienmoguls, der für seine kontroversen Aussagen bekannt ist, und geht ebenfalls auf seinen Wahlkampf ein. Gespräche mit dem US-Journalisten Phil Donahue sowie seine Meinung über Politik auf dem Parteitag der Republikaner im Jahr 1988 zeichnen das Bild eines Mannes, der das Spiel von Medien und Macht beherrscht, wie nur wenige. Weggefährten und Vertraute Trumps, wie Senator Al D'Amato und Boxer Mike Tyson kommen ebenfalls zu Wort. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Trump: Path to the White House Altersempfehlung: ab 12