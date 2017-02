RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Un mariage à l'épreuve USA, CDN 2005 Stereo Merken Lorsque Nina apprend de la bouche de son mari Noah, un séduisant médecin qu'elle aime plus que tout, qu'ils vont déménager pour s'installer dans la ville dont il est natif, Nina est folle de joie. Elle souhaite profiter de la quiétude d'une petite bourgade de province pour continuer à écrire et illustrer ses livres pour enfants. Sa tranquillité ne sera pourtant que de courte durée, car une ancienne petite amie de son mari est prête à tout pour le récupérer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tori Spelling (Nina Hamilton) Victoria Pratt (Callie) Tahmoh Penikett (Noah Hamilton) Susan Hogan (Florence) Gabrielle Rose (Dell Carter) Hiro Kanagawa (Dr. Berke) Tom Shorthouse (Dr. Camp) Originaltitel: Hush Regie: Harvey Kahn Drehbuch: Julie Ferber Frank, Steven Frank Musik: Terry Frewer