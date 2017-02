RTL TVI 22:45 bis 00:20 Thriller Source Code USA 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Colter Stevens se réveille brusquement dans un train de voyageurs, qui circule en direction de Chicago. Christina, la jeune femme qui se trouve en face de lui, semble le connaître et l'appelle Sean. Mais Colter est totalement désorienté et il cherche à se souvenir de son identité. Soudain, une bombe explose à bord du train et le convoi tout entier est anéanti... Colter s'en sort pour ainsi dire miraculeusement et reprend ses esprits dans une étrange capsule. Il aperçoit le visage de Colleen Goodwin sur un écran et ce dernier lui réexplique les termes de sa mission : il dispose de seulement huit minutes pour revivre les quelques minutes précédant l'explosion, afin d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'attentat... Avant que l'expérience ne se reproduise une nouvelle fois, Colter suit les conseils de Goodwin et du docteur Rutledge, le scientifique à l'origine de cette opération appelée " Source Code ". Il découvre par la même occasion les raisons de son implication dans le projet et apprend également qu'à chaque échec, les chances de pouvoir revenir dans le passé s'amenuisent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Gyllenhaal (Colter Stevens) Michelle Monaghan (Christina Warren) Vera Farmiga (Colleen Goodwin) Jeffrey Wright (Dr. Rutledge) Michael Arden (Derek Frost) Cas Anvar (Hazmi) Russell Peters (Max Denoff) Originaltitel: Source Code Regie: Duncan Jones Drehbuch: Ben Ripley Musik: Chris Bacon Altersempfehlung: ab 12