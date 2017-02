RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Au coeur du secret USA 2017 Stereo Merken Après des années d'insuffisance cardiaque congénitale, Emma, âgée de 16 ans, pose des questions sur l'identité de son donneur. Elle est choquée d'apprendre que son nouveau coeur vient d'une cousine, Constance, une adolescente comme elle, qui s'est suicidée. Rongée par le remords, Emma rend visite à la mère de Constance, Tanya, qui est presque devenue folle à l'idée que des étrangers puissent croire au suicide de sa fille. Selon elle, Constance ne se serait jamais suicidée. Malgré le danger, Emma se propose d'enquêter sur la vie de Constance, et finit par rencontrer son petit ami Seth. Tous deux vont suivre les traces de Constance et être bouleversés par ce qu'ils vont découvrir... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Makenzie Vega (Emma Miller) Johannah Newmarch (Sharon Miller) Ben Cotton (Garrett Miller) Ben Sullivan (Seth) Ben Wilkinson (Peter Harken) Tracy Waterhouse (Detective Roberts) Matt Mazur (Mark) Originaltitel: Murder of the heart Regie: Daniel Gilboy Drehbuch: Conor Allyn