RTL TVI 22:50 bis 23:40 Actionserie 24: Live Another Day Ces évènements se déroulent de de 18h00 à 19h00 USA 2014 Stereo Merken Après avoir échappé à Margot, Jack et Kate emmènent Simone dans les locaux de la CIA pour la questionner, mais elle est inconsciente et le médecin signale que le fait de la réveiller peut être dangereux pour elle. Jack est convoqué par le président, qui l'informe qu'il a pris contact avec Margot qui accepte de se rendre. Il demande à Jack de l'accompagner sur le lieu du rendez-vous. Dans le même temps, Jack confie à Kate ce qu'il se passe et lui dit qu'il a besoin d'en savoir plus de la part de Simone. Kate donne l'ordre au médecin de la réveiller même si cela est dangereux. Simone se réveille et pense que Margot s'est probablement échappée. En bougeant, elle déclenche une convulsion... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) William Devane (President James Heller) Giles Matthey (Jordan Reed) Michael Wincott (Adrian Cross) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Jon Cassar Drehbuch: Robert Cochran Musik: Sean Callery

