RTL TVI 22:00 bis 22:50 Actionserie 24: Live Another Day Ces évènements se déroulent de de 17h00 à 18h00 USA 2014 Stereo Après avoir noté le numéro de téléphone portable que Margot utilise pour contacter Rask, Jack et Kate apprennent que le téléphone en question était en possession de quelqu'un renversé par un bus et maintenant sur le chemin de l'hôpital. Ils l'identifient comme étant la fille de Margot, Simone. Ils se rendent à l'hôpital pour l'interroger, et demandent au médecin de la réveiller au plus vite. Dans le même temps, apprenant ce qui est arrivé à Simone, Margot dépêche un homme sur les lieux afin qu'il lui rende compte des évènements. Kate parle à la jeune femme, et apprend que Simone est mariée à son oncle et qu'elle a tué sa mère. Kate en rend compte à Jack par téléphone, tandis que l'homme de Margot l'écoute. Informée des propos de Simone, elle décide d'envoyer un drone à l'hôpital... Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) William Devane (President James Heller) Gbenga Akinnagbe (Erik Ritter) Giles Matthey (Jordan Reed) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Jon Cassar Drehbuch: Joel Surnow, Robert Cochran Musik: Sean Callery