Les reines du shopping Mounia 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Cette semaine, Solida, Nathalie, Mounia, Lilyane et Cécile devront être " sexy en pantalon " avec un budget de 350 euros ! Mounia, 22 ans, étudiante en école de commerce et férue de mode, est toujours féminine et élégante. Dans les boutiques, elle saura parfaitement ce qu'elle veut... Ses concurrentes et Cristina sauront surtout ce qu'elles ne veulent pas ! La benjamine tentera de séduire toutes les générations... Moderation: Cristina Cordula