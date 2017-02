RTL TVI 15:30 bis 16:35 Sonstiges Chasseurs d'appart' Paris et banlieue: Sarah / David / Rodolphe F Stereo Merken L'appartement idéal, vous en rêvez... mais comment dénicher la perle rare - Stéphane Plaza présente une compétition d'un nouveau genre, où 3 chasseurs d'appart' vont s'affronter pour trouver les meilleurs biens à des clients... Qui obtiendra le plus de coups de coeur dans la semaine - Qui vendra le plus d'appartements - Qui remportera le titre de " Chasseur d'appart' " et qui gagnera 3.000 euros - Toutes les semaines, 3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d'appart' pour trouver des biens à des clients dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Tous les jours dans cette compétition, les 3 chasseurs d'appart' auront un client à qui ils devront présenter un bien... et un seul. Il faudra donc qu'ils comprennent parfaitement les désirs des clients qui ne sont pas toujours très simples... et qu'ils soient suffisamment débrouillards pour dénicher le bien idéal. Nos chasseurs d'appart' auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches. Nous les suivrons dans leur quête et nous serons là lorsqu'ils feront découvrir au client l'appartement ou la maison qu'ils ont trouvé, avec son lot de joies... d'espoirs... de faux espoirs... de déconvenues... ou de réflexions inattendues... Stéphane Plaza sera présent pour commenter ces visites avec le professionnalisme et l'humour qu'on lui connaît. A la fin de chaque journée, le client désignera son bien préféré parmi les 3 qu'il aura visités et permettra ainsi à l'agent immobilier qui aura déniché ce bien de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup de coeur et qu'il conclut une offre sur le bien, alors ce n'est pas 1 mais 3 points que l'agent immobilier marquera. Le vendredi, les 2 chasseurs d'appart' ayant marqué le plus de points pendant la semaine s'affronteront pour la finale : le vainqueur pourra remporter 3.000 euros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasseurs d'appart'