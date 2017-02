RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Les dessous de beverly hills, 90210 USA 2015 Stereo Merken Un phénomène international de la culture pop "Beverly Hills, 90210" a régné sur le paysage télévisé des années 90, et se présentait comme le principal divertissement pour adolescents pendant près d'une décennie au cours de laquelle Jason Priestley, Luke Perry, Shannen Doherty, Jennie Garth et Tori Spelling sont devenus des noms familiers. "Les dessous de Beverly Hills, 90210" révèle les hauts et les bas des quatre premières saisons de la série, tout en mettant l'accent sur les mélodrames entre les membres du casting et les producteurs, leur proximité de chaque instant, mais aussi les dissensions au sein du groupe qui les a tous menés vers la célébrité et un succès sans précédent... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Samantha Munro (Shannen Doherty) Abbie Cobb (Jennie Garth) Max Lloyd-Jones (Jason Priestley) Jesy McKinney (Luke Perry) Abby Ross (Tori Spelling) Dylan Archambault (Casting Assistant) Brett Armstrong (Stunt Coordinator) Originaltitel: The Unauthorized Beverly Hills, 90210 Story Regie: Vanessa Parise Drehbuch: Jeffrey Roda Musik: Rich Walters

