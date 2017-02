RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Un silence assourdissant USA 2016 Stereo Merken Tous les médecins, à l'exception d'Amelia, se regroupent autour de Meredith après que cette dernière ait été violemment attaquée par un patient. Jackson doit lui casser la mâchoire afin de réparer au mieux ses blessures, pendant que les autres remarquent que leur collègue rescapée semble ne rien entendre. Pendant sa convalescence, Meredith qui a la mâchoire bloquée, se sent terriblement seule et en colère. Elle a une crise de panique quand elle comprend que ses enfants ne pourront pas la voir. C'est pourquoi Penny libère sa mâchoire, pour lui permettre de mieux respirer. Enfin, Richard demande à Meredith de rencontrer le patient qui l'a attaquée dans le but qu'elle lui pardonne... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Denzel Washington Drehbuch: Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12