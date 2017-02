RTL TVI 16:35 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Nathalie F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Cette semaine, Solida, Nathalie, Mounia, Lilyane et Cécile devront être " sexy en pantalon " avec un budget de 350 euros ! Nathalie, 51 ans, est une directrice de communication au style BCBG et au caractère bien trempé. Elle nous réserve un shopping vitaminé mais ses concurrentes seront moins à la rigolade en découvrant ses essayages... Notre communicante trouvera-t-elle les arguments pour convaincre - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping