RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges La bataille d'Amanda CDN 2011 Stereo Merken Amanda Collier est un jeune et brillant ingénieur aéronautique qui, le jour de son anniversaire, annonce à son patron qu'elle construit depuis deux ans un nouveau prototype d'avion grâce à un procédé révolutionnaire. Elle revoit aussi son petit ami et passe la nuit avec lui. Le lendemain, alors qu'elle est en compagnie de son frère, Steven Collier, elle apprend que son projet lui a été volé par son propre patron. Folle de rage, elle déclare à qui veut l'entendre que les choses ne se passeront pas comme ça. Or, peu de temps après, son patron est retrouvé mort dans son appartement. Amanda devient immédiatement la première suspecte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Leigh Cook (Amanda Collier) Graham Abbey (Steven Collier) Paula Jean Hixson (Det. Maureen Usher) Neil Napier (Det. Mike Sanders) Jonathan Higgins (Kevin Maknassy) Tammy Gillis (Elise Shayne) Steve Belford (Neil Burrows) Originaltitel: Stealing Paradise Regie: Tristan Dubois Drehbuch: Tom Gates Musik: Claude Milot, Mathieu Vanasse