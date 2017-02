RTL TVI 12:15 bis 12:35 Sonstiges Top Models USA 2015 Stereo Merken Au manoir des Forrester, les esprits s'échauffent. Julius et Maya se disputent à propos de la venue de celui-ci à Los Angeles. Maya supplie son père de ne pas se fâcher avec Nicole. La jeune femme est choquée lorsque Julius lui révèle alors qu'il a dit à tout le monde que Myron était décédé ! Pendant ce temps, ignorant qu'ils se sont déjà rencontrés, Rick suggère à Nicole de prévenir Maya que ses parents sont en ville... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Sean Kanan (Deacon Sharpe) John McCook (Eric Forrester) Heather Tom (Katie Logan Spencer) Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Originaltitel: The Bold and the Beautiful