RTL TVI 23:10 bis 00:30 Sonstiges No Limit Diamants de sang F 2013 Stereo Vincent remonte une filière de diamants illégaux baptisée " la Main noire". Une mission d'autant plus urgente pour Vincent que le responsable de l'organisation est directement impliqué dans l'incendie criminel du lycée de Lola... duquel le pauvre Arthur est accusé ! Pour cette mission, Vincent doit travailler au quotidien avec Bertrand, devenu expert es-blanchiment d'Hydra, sur le point de se remarier avec son ex-femme... Schauspieler: Vincent Elbaz (Vincent Libérati) Anne Girouard (Juliette Libérati) Hélène Seuzaret (Alexandra) Philippe Hérisson (Bertrand Rey) Sarah Brannens (Lola) Vanessa Guide (Marie Dulac) Tchéky Karyo (Franck Koskas) Originaltitel: No Limit Regie: Barthélémy Grossmann Drehbuch: Patrick Renault, Franck Philippon, Luc Besson Musik: Erwann Kermorvant