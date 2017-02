RTL TVI 22:10 bis 23:10 Sonstiges Un crime parfait? Affaire Coutama : jalousie criminelle Stereo Merken Lorsqu'elle rentre du collège ce 1er octobre 2007, Julie-Marie Furlan, une collégienne de 14 ans, est loin de se douter que sa vie va basculer. L'adolescente vit seule avec sa mère dans un appartement de trois pièces en plein centre de Castelsarrasin, une petite ville tranquille de la région Toulousaine. Chose étrange, Julie-Marie remarque que l'appartement est plongé dans l'obscurité, les volets sont restés clos comme si sa mère ne les avait pas ouverts de la journée. La jeune fille fait le tour de l'appartement et c'est en ouvrant la porte de la chambre maternelle qu'elle va découvrir l'impensable... Sa mère gît sur son lit, elle est en chemise de nuit et le câble du radio réveil encercle son cou. Une enquête est ouverte et immédiatement la piste criminelle ne fait pas de doute : Evelyne Furlan a été assassinée ! Mais qui a bien pu faire une chose pareille et pourquoi - Très vite, en fouillant dans la vie de la mère célibataire, les policiers vont découvrir que les suspects ne manquent pas. En effet, Evelyne avait une vie amoureuse mouvementée et nombre de ses amants auraient pu avoir des raisons de la tuer. D'ailleurs, tous possèdent un double des clefs de son appartement. La porte n'ayant pas été fracturée, le coupable est forcément l'un d'entre eux. Maintenant reste à savoir lequel - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Troukens Originaltitel: Un crime parfait?