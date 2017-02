RTL TVI 21:10 bis 22:00 Mysteryserie Under the Dome Das Gefäß USA 2015 Stereo Merken Joe poursuit ses recherches sur l'utilisation du son pour faire tomber le Dôme. Il apprend ainsi que les cristaux réagissent quand les gens sifflent un refrain, mais pas quand il s'agit d'un enregistrement. Il réussit à diviser le grand cristal en sept morceaux. L'équipe d'Aktaion développe un remède éventuel contre l'infection, testé sur Junior. Eva, qui est sous la totale emprise de la Communauté, donne naissance au bébé, qui sera la nouvelle reine. Christine, n'ayant plus besoin d'Eva, la tue et lui prend le bébé. Big Jim se rallie à l'idée d'Hektor qui pense qu'éliminer les habitants infectés est peut-être le seul moyen de stopper la Communauté. De son côté, Joe se demande ce qu'il se passera si le Dôme s'éffondre alors que les habitants de la ville sont encore infectés et dirigés par leur nouvelle reine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Lee Rose Drehbuch: Peter Calloway, Adam Stein Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16