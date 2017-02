RTL TVI 20:20 bis 21:10 Mysteryserie Under the Dome Dein Leben für die Zukunft USA 2015 Stereo Merken Après leur baiser romantique, Barbie semble revenu à lui. Julia et lui échafaudent aussitôt des plans pour sortir la ville de la Communauté. Big Jim, Norrie et Hunter combattent la Communauté avec l'aide d'Hektor Martin, le patron d'Aktaion, qui venait juste de pénétrer à l'intérieur du Dôme avec son équipe. Barbie trouve Junior en train de se battre avec Joe à l'hôtel de ville, et lui demande de partir. Malgré sa libération, Joe décide de rester et de les aider à détruire le Dôme. Après avoir été menacé par Hektor, Big Jim craint qu'il ne les trahisse. De son côté, Julia trouve plusieurs cadavres de jeunes femmes, jusqu'à ce qu'Harriet se jette sur elle. Norrie tire alors une balle dans la tête d'Harriet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Alexandra McNally, Andres Fischer-Centeno Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden