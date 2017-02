RTL TVI 17:35 bis 18:30 Krimiserie Castle In geheimer Mission USA 2014 Stereo Merken Une main gantée compose le numéro 911 mais aucun mot n'est prononcé. L'appelant mystérieux place le téléphone près d'une douche où un homme mort est étendu sous l'eau. La victime est Ted Rollins, 20 ans, vendeur de disques. Il a été abattu de deux balles dans la poitrine. Castle trouve un ordinateur caché sous le plancher. La famille de la victime déclare que Ted était un génie de l'informatique qui a autrefois volé 1,4 million de dollars grâce à un vol d'identité. Tout indique que le jeune homme piratait à nouveau le net. Il était connecté à une entreprise dénommée "Universal Banking Solutions", dont le patron, Anderson Cross, ressemble énormément au père de Castle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) James Brolin (Jackson Hunt) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Terence Paul Winter Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan