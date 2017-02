RTL TVI 11:00 bis 13:00 Sonstiges C'est pas tous les jours dimanche Stereo Merken Tous les dimanches, Christophe Deborsu bouscule les habitudes dominicales des téléspectateurs! Lui et ses chroniqueurs: Emmanuel Praet, Christophe Giltay, Michel Henrion et Alain Raviart, reçoivent les personnalités (politiques, artistiques, sportives,...) qui font l'actu. Analyses, coups de gueule et coups de coeur: c'est le rendez-vous incontournable du week-end pour décrypter l'actualité avec un seul credo: "On vous dit tout, vous faites l'actu avec nous, sans prise de tête". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christophe Deborsu Originaltitel: C'est pas tous les jours dimanche