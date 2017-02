RTL TVI 10:20 bis 10:55 Sonstiges Coûte que coûte Decathlon : à fond le business ! Stereo Merken C'est un incontournable du marché sportif en Belgique et dans toute l'Europe, Decathlon fête ses 40 ans d'existence et ses 20 ans de présence en Belgique . Un géant qui démocratise tous les sports et les met à la portée de toutes les bourses... A travers ses centres de recherche sur tout le territoire français, les équipes développent et testent de nouveaux produits tous les jours. L'objectif : proposer des produits toujours plus innovants à des prix accessibles. Quels sont donc les secrets de fabrication de ce colosse - Quelle est sa stratégie pour vendre non seulement des marques internationales, mais aussi ses propres produits - Quels sont ses succès et ses faiblesses - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte