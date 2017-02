RTL TVI 17:45 bis 19:00 Sonstiges Nouveau look pour une nouvelle vie Danièle et Stéphanie Stereo Merken Cristina Cordula, conseillère en image, s'est engagée à relever un double challenge : relooker deux participants qui ont grand besoin de ses conseils en stylisme et de son regard avisé pour se sentir enfin bien dans leur peau... À 54 ans, Danièle s'habille comme sa fille de 13 ans et a pour habitude d'échanger avec elle des vêtements ! Dans sa tenue de tous les jours, jeans, baskets et tee-shirt fantaisie, elle est loin d'être la femme élégante que son mari aimerait voir... Cristina va l'aider à révéler la femme qui est en elle. Les proches de Danièle la reconnaîtront-ils après une transformation qui devra être radicale - Stéphanie, 32 ans, est passionnée par les maquillages originaux et les coiffures qui vont de pair. Depuis l'adolescence, cette jeune Bourguignonne affiche un look décalé qui ne passe pas inaperçu mais, aujourd'hui, elle s'apprête à prendre un tournant décisif dans sa vie... Cristina va prouver à Stéphanie qu'on peut être à la fois féminine et originale... Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula dispose de deux semaines seulement pour transformer Danièle en une femme élégante bien dans sa peau et permettre à Stéphanie d'adopter un style plus féminin en adéquation avec sa personnalité ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nouveau look pour une nouvelle vie