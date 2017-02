ATV 2 22:20 bis 00:04 Thriller Der Ritter der Apokalypse USA, CDN 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor Beginn des neuen Jahrtausends wird bei Bauarbeiten in der New Yorker U-Bahn ein uraltes Skelett und ein geheimnisvoller Schlüssel gefunden. Die Wissenschaftlerin Karen Goodleaf, die sich näher mit dem Fund beschäftigt, findet heraus, dass der Schlüssel zu einem alten Verlies in Jerusalem gehört, in dem seit über 2000 Jahren der Fürst der Dunkelheit auf seine Befreiung wartet. Mithilfe des Tempel-Ritters Lukas will Karen das jedoch mit aller Macht verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dolph Lundgren (Lukas Sadorow) Roc LaFortune (David Sculkin) Françoise Robertson (Karen Goodleaf) Don Francks (Chief Baer) Allen Altman (Dante) David Nerman (Lt. Roseberry) Jean-Marc Bisson (Bernard) Originaltitel: The Minion Regie: Jean-Marc Piché Drehbuch: Matt Roe Kamera: Barry Parrell Musik: Jean Corriveau Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 97 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 62 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 32 Min.