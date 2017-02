Schweiz 2 23:45 bis 01:00 Drama Carnage - Der Gott des Gemetzels F, D, PL, E 2011 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Junge zieht im Streit einem anderen eins mit einem Holzknüppel über und schlägt ihm die Zähne aus. Daraufhin treffen sich die jeweiligen Elternpaare zu einem klärenden Gespräch. Während Nancy Cowan (Kate Winslet) den Vorfall und die Tat ihres Sohnes zutiefst bedauert, ist ihr Ehemann Alan Cowan (Christopher Waltz), Jurist bei einem Pharmariesen, ständig am Telefon und damit beschäftigt einen Skandal um ein Medikament zu vermeiden. Auch geht ihm das Geschwätz der sozialkritischen Schriftstellerin Penelope Longstreet (Jodie Foster) auf die Nerven, die ihren Sohn bloss als Opfer sieht. Deren Ehemann Michael Longstreet (John C. Reilly) wiederum ist um Harmonie besorgt und serviert Kuchen. Doch Alans machohafter Auftritt bringt auch in ihm eine härtere Seite hervor, über die seine Frau nur staunen kann. Was als kurzes Treffen angelegt war, zieht sich auf einmal in die Länge, als die beiden Ehepaare sich immer wieder aufs Neue in Diskussionen verstricken und schliesslich mehrere Stunden in der Wohnung der Longstreets einander mehr und mehr in Rage bringen. Auch die Paare unter sich geraten auf einmal aneinander. Am Ende des Treffens ist nichts mehr, wie es mal war. Das äusserst dynamische Kammerspiel "Carnage" von Roman Polanski beruht auf einem Theaterstück von Yasmina Reza. Die französische Schriftstellerin schrieb auch am Drehbuch mit. Polanskis Adaption wartet mit einem Ensemble auf, das kaum exzellenter sein könnte. Als Ehepaar Longstreet überzeugen John C. Reilly und Jodie Foster, während Kate Winslet und Christopher Waltz das Ehepaar Cowan geben. Die beiden Hauptdarstellerinnen wurden für ihre Rollen für einen Golden Globe nominiert, Polanski und Reza durften für das Drehbuch einen César entgegennehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Foster (Penelope Longstreet) Kate Winslet (Nancy Cowan) Christoph Waltz (Alan Cowan) John C. Reilly (Michael Longstreet) Elvis Polanski (Zachary Cowan) Eliot Berger (Ethan Longstreet) Originaltitel: Carnage Regie: Roman Pola?ski Drehbuch: Yasmina Reza, Yasmina Reza, Roman Polanski Kamera: Pawel Edelman Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12