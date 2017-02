RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Ich bin mein Irrtum USA 2008 HDTV Merken Der Psychiater Isaac Waxman, der viel mit problematischen Jugendlichen arbeitet, wird erschossen in seiner Praxis aufgefunden. Green und Lupo finden in seinem Schreibtisch von Isaac besprochene Tonbänder, auf denen er von Sex mit einer Minderjährigen berichtet. Man macht sich sofort auf die Suche nach dieser Minderjährigen, findet sie aber nicht. Ein anderer Patient von Isaac, der suizidgefährdete Brandon, kommt zwar nicht als Täter in Frage, gibt aber zu, sich eine Waffe besorgt zu haben, die Isaac dann in Verwahrung genommen habe. Isaacs Frau Catherine, die selbst als 15-Jährige wegen profunder Störungen bei ihm in Behandlung war, bringt ihre Kinder dazu zu erzählen, sie sei den ganzen Mordabend über zu Hause gewesen, aber Cutter schafft es, die Wahrheit aus Tochter Emma herauszuholen: Catherine war definitiv nicht den ganzen Abend zu Hause. Als man dann noch herausfindet, dass sie eines der Bänder aus Isaacs Diktiergerät gehört hat und nachweisen kann, dass sie am Morgen nach dem Mord an den Piers spazieren ging, wo später die Waffe aus Isaacs Schreibtisch gefunden wird, scheint Catherine als Täterin festzustehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Madeleine Martin (Emma Waxman) Originaltitel: Law & Order Regie: Marc Levin Drehbuch: Gina Gionfriddo, Richard Sweren Kamera: William Klayer Musik: Mike Post

