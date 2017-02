TLC 22:10 bis 22:40 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Der Auftragskiller USA 2011 Merken Als Krankenschwester Susan Walters ihren zukünftigen Partner Michael Kuhnhausen, einen geschiedenen Mann mit zwei Kindern, kennenlernt, glaubt sie, den Jackpot gewonnen zu haben. Nach einiger Zeit heiratet das Paar und verbringt glückliche Jahre zusammen. Die Probleme beginnen, als Susan mehr mit ihren Freundinnen unternimmt und ihr selbst verdientes Geld auch selbst ausgeben möchte. Streit und Eifersucht führen schließlich zur Trennung, doch die beiden bleiben Freunde. Bis zu dem Abend, an dem Susan in ihrem Haus von einem Fremden angegriffen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 230 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 95 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 60 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 30 Min.