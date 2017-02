N24 Doku 22:40 bis 23:45 Dokumentation Geheimsache Flugboot: Seamaster vs. Kaspisches Seemonster GB 2012 Merken Im Kalten Krieg suchten Entwickler in West und Ost nach einem intelligenten und reichweitenstarken Waffenträger. Die bewährten Bomber waren ein leichtes Ziel für den Feind. Ein Wasserflugzeug, das das Meer als unsichtbare Startbahn nutzen konnte, schien die Lösung. Die USA entwickelten den Seamaster und am Kaspischen Meer lief das "Seamonster" vom Stapel. Die Dokumentation zeigt beeindruckende Aufnahmen von diesen ungewöhnlichen militärischen Entwicklungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World's Weirdest Weapons

