ONE 22:30 bis 23:20 SciFi-Serie Torchwood Die Geistermaschine GB 2006 Stereo 16:9 Merken Eine geheime Organisation arbeitet mitten unter uns. Ihr Stützpunkt: Das Torchwood-Institut im walisischen Cardiff. Ihre Aufgabe: Die Menschheit vor Bedrohungen aus dem All zu schützen. Doch das Team um den zeitreisenden Captain Jack Harkness hat nicht nur mit Außerirdischen zu kämpfen, auch zwischen den Weltenbewohnern kriselt und knistert es immer wieder. Was als Nebenschauplatz im 'Doctor Who'-Universum begann, entwickelte sich bald zu einer eigenständigen Serie. ONE zeigt alle vier Staffeln der britischen Science-Fiction-Serie. Ein mysteriöses Artefakt ist in die Hände eines jungen Mannes geraten, der von Torchwood aufgespürt werden muss. Das Artefakt gibt Einblicke in die Vergangenheit bestimmter Orte, an denen sich besonders emotionale Momente ereignet haben. Als Owen das Gerät in die Hände bekommt, wird er Zeuge einer Vergewaltigung, die sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Er setzt alles daran, den Täter aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Gareth Thomas (Ed Morgan) Originaltitel: Torchwood Regie: Colin Teague Drehbuch: Helen Raynor Kamera: Mark Waters Musik: Ben Foster, Murray Gold Altersempfehlung: ab 16

