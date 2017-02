SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Im gelobten Land D 2016 Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine gut vorbereitete Aktion mit der Drogenfahndung soll an einem Autobahnparkplatz stattfinden. Doch statt Milan Kostic, den mutmaßlichen Mörder und Nachfolger eines Drogenkönigs, samt seiner Ware festzunehmen, bietet sich Lannert, Bootz und ihren Kollegen ein erschütternder Anblick: 23 Menschen haben auf der Flucht nach Deutschland den Tod gefunden. Überzeugt, dass Kostic an diesem Tod schuld ist, verfolgt Thorsten Lannert den mutmaßlichen Schleuser. Lela, die aus Afrika geflohen ist, soll gegen ihn aussagen. Doch Kostic verschleppt die verwundete Lela in ein Flüchtlingsheim. Thorsten Lannert gelingt zwar die Verfolgung, aber er läuft in eine Falle. Obwohl er selbst dabei verletzt wird, schafft er es, Kostic und dessen Schwester Mitra in ihrem Versteck im Heim festzuhalten. Aber die beiden haben Lela in ihrer Gewalt und setzen Lannert damit unter Druck. Während Sebastian Bootz das Heim durchsucht, um Thorsten Lannert und die Verdächtigen zu finden, setzt dieser in einer Pattsituation all seine Überzeugungskraft und Nervenstärke ein. Es muss ihm gelingen, Milan zum Aufgeben zu bewegen. Denn ein neuer Transport ist bereits unterwegs und weitere Flüchtlinge könnten grausam zu Tode kommen, wenn der Transporter nicht rechtzeitig gefunden wird. Um den gefährlichen Weg von Flüchtlingen und die Rolle von Schleusern geht es in diesem Tatort aus Stuttgart. Was überwiegt bei den Geschäften der Schleuser, der skrupellose Menschenhandel oder die Hilfe für verzweifelte Flüchtlinge? Wozu sind die Menschenhändler bereit, wenn es gilt, ihre eigene Haut zu retten? In der direkten Konfrontation zwischen Thorsten Lannert und den Kostics wird nicht nur Pistole gegen Pistole gerichtet, sondern die Frage nach Gewissen und Verantwortung wird zur Waffe. Nur wenige Stunden umfasst der Film von Autor Christian Jeltsch und Regisseur Züli Aladag, deren atmosphärische Geschichte zum größten Teil inmitten des Flüchtlingsheims spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richy Müller (Hauptkommissar Thorsten Lannert) Felix Klare (Hauptkommissar Sebastian Bootz) Christian Koerner (Ulmer) Edita Malovcic (Mitra) Carolina Vera (Emilia Alvarez) Jürgen Hartmann (Dr. Vogt) Sascha Alexander Gersak (Milan Kostic) Originaltitel: Tatort Regie: Züli Aladag Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Andreas Schäfauer, Christoph Schmitz Musik: Enis Rotthoff

