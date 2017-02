VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Major Crimes Ein Mann sieht rot USA 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Elliot Chase, ein ehemals erfolgreicher Ingenieur, erschießt drei Mitarbeiter einer Abschleppfirma, um eine Tasche voller Waffen aus dem Kofferraum eines Wagens zu holen. Seine Ex-Frau Karen gibt an, dass Elliot vor zwei Jahren von seinem Arbeitgeber gekündigt wurde und es ab diesem Zeitpunkt stetig bergab ging. Von der Zwangsversteigerung ihres Hauses bis hin zu einer Anwaltskanzlei, die ihnen noch ihr letztes Geld nahm, blieb dem Ehepaar nichts erspart. Letztendlich hatte Elliot einen neuen Job im Lager eines Wasserabfüllbetriebs, wo er seinen Vorgesetzten Marco des Öfteren dabei beobachtete, wie dieser große Mengen Bargeld für sich abzweigte. Als die Polizei Marco aufsucht, um ihn zu befragen, findet sie ihn tot in seinem Haus, inklusive eines leergeräumten Safes. Zudem stellt der Besitzer der Abschleppfirma fest, dass einer seiner Wagen fehlt. Nun sucht die Polizei nach dem Abschleppwagen, mit dem Elliot inzwischen eine Aktion gegen Richard Downey gestartet hat, den Anwalt, der die Chases betrogen hatte. Elliot erschießt auch Downey und fährt mit dessen Jaguar zu einer Konferenz von Hypotheken- und Immobilienmaklern in einem großen Hotel. Allmählich wird den Ermittlern klar, dass sich Elliot auf einem Rachefeldzug befindet. Gelingt es dem Team, ihn zu stoppen, bevor er noch mehr Menschen tötet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: David McWhirter Drehbuch: Nick Zayas Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

