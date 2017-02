Super RTL 22:00 bis 22:55 Arztserie Dr. House Verluste USA 2005 Stereo Untertitel HDTV Merken Die schwangere Naomi Randolph wird mit einem Schwächeanfall ins Krankhaus eingeliefert. Da die junge Frau bereits einige Fehlgeburten hatte, tippt das Ärzteteam auch diesmal wieder auf eine bevorstehende Fehlgeburt. Genauere Tests ergeben jedoch, dass Naomi an Lungenkrebs leidet. Die einzige Möglichkeit das Baby zu retten, wäre ein Kaiserschnitt. Dabei bestünde jedoch Gefahr für Naomis Leben. Naomi möchte alles tun, um das Baby zu retten. Dr. House kann den Ehemann Sean davon überzeugen, dass man den Kaiserschnitt wagen sollte. Das Baby wird gerettet, Naomi jedoch stirbt während der Operation an einer Lungenembolie. In der Praxis behandelt Dr. House unterdessen ein unterernährtes Baby. Die Eltern der kleinen Olive haben ihr Kind nach dem Abstillen streng veganisch und ihrer Meinung nach durchaus gesund ernährt. Cuddy ist da allerdings anderer Meinung und verständigt das Jugendamt. Vogler ist nach der Rede von House fest entschlossen, den Arzt zu entlassen. Anlässlich einer Aufsichtsratssitzung stellt er den Entlassungsantrag, und tatsächlich stimmen alle mit Ausnahme von Wilson dafür. Daraufhin entlässt Vogler Dr. Wilson, damit in Houses Fall das notwendige, einstimmige Votum vorliegt. Doch dann stellt auch Dr. Cuddy sich gegen Vogler, und es gelingt ihr, die anderen Kollegen davon zu überzeugen, das House bleiben muss. Vogler unterliegt und zieht seine 100 Millionen Dollar Spende ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Marin Hinkle (Naomi Randolph) Originaltitel: House M.D. Regie: Bill Johnson Drehbuch: Peter Blake, David Shore Kamera: Roy H. Wagner Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

