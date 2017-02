Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 Abenteuerserie Terra Nova Instinkt USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Terra Nova tauchen aggressive Flugsaurier auf, die die Menschen angreifen. Bisher sind zwei Soldaten getötet wurden. Der besorgte Commander Tayler hat keine Ahnung, wie er das Problem in den Griff kriegen soll. Der oberste Wissenschaftsoffizier Malcolm, ein ehemaliger Kommilitone von Elisabeth, eilt ihm zu Hilfe. Gemeinsam mit Elisabeth versucht er, das Verhalten der Tiere zu analysieren - zum Missfallen von Jim, der auf Malcolm nicht gut zu sprechen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason O'Mara (Jim Shannon) Shelley Conn (Dr. Elisabeth Shannon) Rod Hallett (Dr. Malcolm Wallace) Stephen Lang (Commander Nathaniel Taylor) Christine Adams (Mira) Allison Miller (Skye) Landon Liboiron (Josh Shannon) Originaltitel: Terra Nova Regie: Jon Cassar Drehbuch: Kelly Marcel, Craig Silverstein, René Echevarria, Brannon Braga, Terry Matalas, Travis Fickett, Barb Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12

