Sat.1 22:15 bis 23:15 Dokumentation Norberts Zoo - Der größte Tierladen der Welt Vom Teich in Norberts Reich D 2017 16:9 HDTV Merken Kaum sind die Kinder aus dem Haus, hat sich ein Holländer neu verliebt: in einen Chihuahua! Ein Vater überrascht seine Tochter mit einem Papageienpärchen - und hat dafür einen ganz besonderen Grund. Abschied nehmen muss dagegen ein Essener von seinen geliebten Koikarpfen. Der Teich ist zu gefährlich für Kinder, Norbert nimmt die edlen Fische auf.Außerdem wagt sich die Ruhrpottikone in ein Krokodilgehege und überrascht seine Frau mit einer romantischen Bootstour über den Rhein! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Norberts Zoo - Der größte Tierladen der Welt

