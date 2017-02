Kabel1 Doku 22:00 bis 22:45 Dokumentation Morde, die Schlagzeilen machten - Schuldig im Rampenlicht Joran van der Sloot USA 2015 16:9 HDTV Merken Im Sommer des Jahres 2005 steht Natalee Holloways Name in jeder Schlagzeile. Die hübsche 18-Jährige verbringt mit ihren Freundinnen die Ferien auf Aruba. Dort lernt sie Joran, einen niederländischen Studenten aus gutem Hause, kennen. Diese Begegnung wird ihr zum Verhängnis. Er wird zum Hauptverdächtigen, doch die Beweise reichen nicht für eine Festnahme. Der junge Mann spielt ein teuflisches Spiel mit den Medien und der Familie der Vermissten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder Made Me Famous

