kabel eins 22:35 bis 00:35 Krimi Last Man Standing USA 1996 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Wüstenstadt Jericho in Texas ist das letzte Kaff vor der Grenze zu Mexiko. Hierhin verschlägt es zur Prohibitionszeit den Kontraktkiller John Smith (Bruce Willis). Er muss für eine Weile untertauchen und auf seinem Weg nach Mexiko fährt er auch durch Jericho. Bis auf den Totengräber, einen Gastwirt und den Sheriff Ed Galt (Bruce Dern) wirkt der Ort wie ausgestorben. Aus Jericho vertrieben wurden die meisten Bewohner durch die blutigen Kämpfe zweier rivalisierender Banden, die eine Menge Geld mit dem Schnapsschmuggel von Mexiko nach Chicago machen. Auf der einen Seite sind da die Brüder Strozzi (Ned Eisenberg) und Giorgio (Michael Imperioli), die mit einer Mafiagang ihre Pfründe verteidigen. Sie stehen den Männern von Doyle (David Patrick Kelly) gegenüber, der davon überzeugt ist, dass ihm schon bald die Stadt alleine gehört. In dieses Patt platzt als der grosse Unbekannte nun John Smith. Kaum eingefahren, wird er von den Männern Doyles provoziert, die ihm einen Reifen seines Wagens zerstechen und ihn damit zwingen, länger als geplant in Jericho zu bleiben. Nachdem er das Treiben zwischen den beiden Fraktionen etwas genauer unter die Lupe genommen hat, beschliesst Smith, die beiden Banden gegeneinander auszuspielen und dabei jenes Geld einzustreichen, das er zur Finanzierung seiner weiteren Reise braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (John Smith) Christopher Walken (Hickey) Bruce Dern (Sheriff Ed Galt) William Sanderson (Joe Monday) David Patrick Kelly (Doyle) Karina Lombard (Felina) Ned Eisenberg (Fredo Strozzi) Originaltitel: Last Man Standing Regie: Walter Hill Drehbuch: Walter Hill Kamera: Lloyd Ahern Musik: Ry Cooder Altersempfehlung: ab 16

