Zwei Halbbrüder, zwei Extreme: Der introvertierte Biologe Michael (Christian Ulmen) will den perfekten Menschen klonen, Bruno (Moritz Bleibtreu) lässt sich gerne im Puff verwöhnen. Beide treffen die Liebe ihres Lebens: Michael seine alte Schulfreundin Annabelle (Franka Potente), Bruno die attraktive Christiane (Martina Gedeck). Doch dann erkranken die Frauen schwer. - Eine Parade deutscher Stars in der bissigen Verfilmung von Michel Houellebecqs provozierendem Romanerfolg.