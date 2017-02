Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Dharma spielt mit USA 2002 Stereo HDTV Merken Dharma und Greg sind bei dem Ehepaar Kincaid, einem wichtigen Klienten von Montgomery Industries, zum Essen eingeladen. Dort verhält sich Dharma leider etwas ungeschickt, da sie die Tochter des Hauses, Kelly, ermutigt, ruhig das zu tun, was sie will. Kelly hat nämlich gerade das College geschmissen, um in einer Band zu spielen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Jonathan Schmock Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Del Shores, Eddie Gorodetsky, Sid Youngers, Ed Yeager Musik: Dennis C. Brown

